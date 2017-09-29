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Биржевой игрок из Дагестана подозревается в уклонении от уплаты 100 млн рублей налогов

Происшествия
29 сентября, 11:42 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, сентября. /ТАСС

По данным СК, руководитель ООО "Каспий" уходил от налогов, занимаясь операциями с недвижимостью и фьючерсными операциями на бирже

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МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Руководитель ООО "Каспий" подозревается в том, что с 2011 по 2013 год, занимаясь операциями с недвижимостью и фьючерсными операциями на бирже, уклонился от уплаты налогов на сумму около 100 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой - лишение свободы на 2 года.

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