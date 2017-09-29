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Неизвестные взорвали автомобиль депутата Житомирского облсовета

Происшествия
29 сентября, 11:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, сентября. /ТАСС

По мнению депутата от партии Игоря Коломойского "Укроп" Тараса Батенко, преступление связано с политической деятельностью Натали Кокитко

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КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Неизвестные ночью взорвали автомобиль председателя фракции партии Игоря Коломойского "Укроп" в Житомирском областном совете Натали Кокитко. Об этом в пятницу сообщил депутат от партии Тарас Батенко.

"Ночью был взорван автомобиль председателя фракции партии "Укроп" в Житомирском областном совете Натали Кокитко", - написал он в Facebook. По мнению Батенко, преступление связано с политической деятельностью депутата.

Ранее в пятницу украинский портал "Про все" сообщил, что прошедшей ночью был убит депутат Черкасского городского совета от партии "Укроп" Михаил Бинусов. По факту убийства депутата открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

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