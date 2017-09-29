Главред Lenta.ru не исключает, что нападение на редакцию связано с ее работой

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Главный редактор Lenta.ru не исключил, что ночное нападение на редакцию связано с работой издания. Об этом в пятницу Владимир Тодоров заявил ТАСС.
"Видимо, связано, там был конкретный месседж, написано: "Врешь, Лента". Видимо, кто-то посчитал, что мы соврали, а мы сказали правду", - сказал он, не уточнив, о каком материале может идти речь.
По словам Тодорова, сейчас усилена охрана здания.
"Нападение произошло ночью с другой стороны здания и от того места, где находится охрана, мы выставили дополнительное оцепление", - сообщил он.
Как ранее сообщило интернет-издание, неизвестные устроили поджог, разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре в Москве нацистской символикой.
Столичная полиция разыскивает правонарушителей.