Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главред Lenta.ru не исключает, что нападение на редакцию связано с ее работой

Происшествия
29 сентября, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

К такому выводу Владимир Тодоров пришел на основании того, что преступники оставили надпись "Врешь, Лента"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Главный редактор Lenta.ru не исключил, что ночное нападение на редакцию связано с работой издания. Об этом в пятницу Владимир Тодоров заявил ТАСС.

"Видимо, связано, там был конкретный месседж, написано: "Врешь, Лента". Видимо, кто-то посчитал, что мы соврали, а мы сказали правду", - сказал он, не уточнив, о каком материале может идти речь.

По словам Тодорова, сейчас усилена охрана здания.

"Нападение произошло ночью с другой стороны здания и от того места, где находится охрана, мы выставили дополнительное оцепление", - сообщил он.

Как ранее сообщило интернет-издание, неизвестные устроили поджог, разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре в Москве нацистской символикой.

Столичная полиция разыскивает правонарушителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
2
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицах
3
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
4
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
5
Алексей Навальный задержан в Москве
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама