Главред Lenta.ru не исключает, что нападение на редакцию связано с ее работой

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Главный редактор Lenta.ru не исключил, что ночное нападение на редакцию связано с работой издания. Об этом в пятницу Владимир Тодоров заявил ТАСС.

"Видимо, связано, там был конкретный месседж, написано: "Врешь, Лента". Видимо, кто-то посчитал, что мы соврали, а мы сказали правду", - сказал он, не уточнив, о каком материале может идти речь.

По словам Тодорова, сейчас усилена охрана здания.

"Нападение произошло ночью с другой стороны здания и от того места, где находится охрана, мы выставили дополнительное оцепление", - сообщил он.

Как ранее сообщило интернет-издание, неизвестные устроили поджог, разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре в Москве нацистской символикой.

Столичная полиция разыскивает правонарушителей.