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По факту поджога офиса "Ленты.ру" в Москве возбуждено дело о хулиганстве

Происшествия
29 сентября, 12:16 UTC+3 МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Ход расследования контролирует прокурор Южного административного округа

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту поджога офиса издания "Лента.ру" на Варшавском шоссе в Москве, прокуратура взяла ход следствия на контроль. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В ночь на 29 сентября неизвестные разбили стекло первого этажа и бросили бутылку с зажигательной смесью внутрь здания, где расположена редакция одного из интернет-изданий", - сообщили в прокуратуре.

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По данному факту отделом дознания ОМВД России по Донскому району Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия"). "Прокурор Южного административного округа контролирует ход расследования уголовного дела о совершении поджога в офисном здании", - отметили в прокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, 29 сентября на службу "02" поступило сообщение о том, что около 02:00 неизвестный разбил стекло первого этажа офисного помещения в доме 9 на Варшавском шоссе, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания и скрылся.

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