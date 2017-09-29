По факту поджога офиса "Ленты.ру" в Москве возбуждено дело о хулиганстве

Китайский владелец ФК "Милан" ищет новых инвесторов, чтобы покрыть убыткиСпорт 29 сентября, 13:33
Исследование: вымирание биологических видов угрожает пищевым ресурсам человечестваСоциальная ответственность 29 сентября, 13:22
Садовничий: выборы президента РАН стали поворотным событием в жизни академииНаука 29 сентября, 13:17
Сорокин: "Мордовия-Арена" не имеет отставаний по срокам строительстваСпорт 29 сентября, 13:17
Доставка ямальского СПГ по Севморпути в Китай в 1,5 раза быстрее, чем по суэцкому маршрутуТранспорт 29 сентября, 13:08
Службы по уходу за больными Великобритании призвали в профессию мужчинСоциальная ответственность 29 сентября, 12:58
Алыпов покинул Федерацию лыжных гонок Свердловской области из-за возникших противоречийСпорт 29 сентября, 12:57
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за часОбщество 29 сентября, 12:52
Ученые: предки современного человека жили на 150 тыс. лет раньше, чем предполагалосьНаука 29 сентября, 12:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту поджога офиса издания "Лента.ру" на Варшавском шоссе в Москве, прокуратура взяла ход следствия на контроль. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"В ночь на 29 сентября неизвестные разбили стекло первого этажа и бросили бутылку с зажигательной смесью внутрь здания, где расположена редакция одного из интернет-изданий", - сообщили в прокуратуре.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по Донскому району Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия"). "Прокурор Южного административного округа контролирует ход расследования уголовного дела о совершении поджога в офисном здании", - отметили в прокуратуре.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, 29 сентября на службу "02" поступило сообщение о том, что около 02:00 неизвестный разбил стекло первого этажа офисного помещения в доме 9 на Варшавском шоссе, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания и скрылся.