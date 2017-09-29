В Ульяновске задержан коллектор, угрожавший убийством должнику в Петербурге

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Коллектор, угрожавший убийством семье должника в Санкт-Петербурге, задержан в Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В кратчайшие сроки следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было установлено лицо, причастное к совершению указанного преступления. Им оказался уроженец Ульяновска - 31-летний Рустам Мавлютов - оператор контакт-центра ООО "МФО "Бутик финансовых отношений". Следователи и сотрудники полиции вылетели в Ульяновск, где при содействии региональных правоохранительных органов задержали его", - сообщили в СК.

Решается вопрос об этапировании задержанного в Санкт-Петербург, его аресте и предъявлении обвинения. В ходе обысков у задержанного изъяты компьютерная техника, средства связи и документы.

В отношении коллекторов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Установлено, что в этом году группа коллекторов неоднократно вымогала у жителей Санкт-Петербурга, бравших займ в микрофинансовой организации, а также у граждан, не имеющих никаких долгов, денежные средства, многократно превышающие суммы долга. При этом коллекторы угрожали убийством не только потерпевшим, но и их малолетним детям, применением насилия, уничтожали и повреждали имущество, распространяли сведения, порочащие потерпевших и их близких.

Ранее была опубликована информация о том, что коллекторы угрожали убийством семье жителя Санкт-Петербурга, а также повредили его имущество. При этом ни мужчина, ни члены его семьи денег в долг не брали, а сестра пострадавшего лишь является подругой должницы. По словам потерпевшего, на странице в соцсетях одного из предполагаемых коллекторов размещены фотографии десяти детей с крестами на лице.