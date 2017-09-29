Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: возле одной из мечетей Кабула произошел взрыв

Происшествия
29 сентября, 12:40 дата обновления: 29 сентября, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

По предварительным данным, есть погибший и трое пострадавших

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в пятницу в столице Афганистана.

Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев.

По меньшей мере один человек погиб, еще трое пострадали. По данным телеканала, взрывное устройство привел в действие смертник.

Агентство "Синьхуа" сообщает, что инцидент произошел рядом с мечетью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
2
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
3
Турция перевела России аванс за системы С-400
4
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
7
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама