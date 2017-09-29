СМИ: возле одной из мечетей Кабула произошел взрыв

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в пятницу в столице Афганистана.

Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев.

По меньшей мере один человек погиб, еще трое пострадали. По данным телеканала, взрывное устройство привел в действие смертник.

Агентство "Синьхуа" сообщает, что инцидент произошел рядом с мечетью.