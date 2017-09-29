В отношении Навального составлен протокол за нарушения правил проведения митингов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении в отношении оппозиционера Алексея Навального, задержанного за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"Сотрудниками ГУ МВД России по Москве в отношении А. Навального составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ", - сказал собеседник агентства.

Ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") предусматривает максимальное наказание до 30 суток административного ареста. "Материалы дела об указанном административном правонарушении будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения", - отметили в полиции.