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На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы

Происшествия
29 сентября, 13:34 дата обновления: 29 сентября, 14:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, сентября. /ТАСС

Сообщается, что полет был плановым, инцидент произошел в Красиловском районе

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Самолет Л-39

Самолет Л-39

© EPA/ROMAN PILIPEY

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Хмельницкой области, два члена экипажа погибли.

"Учебный самолет Л-39 разбился в Красиловском районе, это были плановые полеты", - сказали ТАСС в областном управлении службы по чрезвычайным ситуациям. - На место выехали спасатели и медики".

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Одновременно пресс-секретарь Воздушных сил Украины Роман Юрчило подтвердил, что "во время плановых полетов произошел авиационный инцидент - упал учебно-тренировочный самолет Л-39, погибли два человека". 

Ранее агентство УНИАН со ссылкой на представителя Хмельницкой областной государственной администрации сообщило, что в районе города Хмельницкий упал военный самолет.

"Сегодня примерно 20 - 30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолет", - говорится в сообщении.

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