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Прокуратура начала проверку безопасности аэропорта Магаса после взлома банкомата

Происшествия
29 сентября, 14:27 UTC+3 МАГАС сентября. /Корр., ТАСС

Неизвестные связали охранника и вскрыли банкомат и платежный терминал "Сбербанка", похитив почти 1,8 млн рублей

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МАГАС, 29 сентября. /Корр. ТАСС /. Взлом банкомата и платежного терминала, установленных в здании аэровокзала аэропорта "Магас", стал причиной для проверки прокуратурой обеспечения транспортной безопасности на этом важном стратегическом объекте, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"Назрановская транспортная прокуратура проводит проверку обеспечения транспортной безопасности и организации работы аэропортовых служб на данном направлении в ОАО "Аэропорт "Магас" им. С.С.Осканова", расположенном в городе Сунжа Республики Ингушетия", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, "основанием проверки послужило то, что ночью 27 сентября 2017 года неустановленные лица в форменной одежде проникли в зал ожидания аэропорта, связали сотрудника службы безопасности, вскрыли находившийся в зале ожидания терминал для приема платежей и банкомат Сбербанка, похитив оттуда денежные средства в сумме 1 797 300 рублей".

По данному факту Назрановским линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по 162 статье УК РФ ("Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья").

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