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Пострадавшая при падении с трапа в Пулкове девочка находится в реанимации

Происшествия
29 сентября, 14:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Годовалая девочка, которая вместе с матерью пострадала при падении с трапа во время выхода из самолета в аэропорту Пулково, после операции остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в детской городской больнице номер 19 им. Раухфуса, где находится пострадавшая.

"Девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ей была сделана операция, пострадавшая поступила с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга", - сказал представитель медучреждения. Ее мать находится на амбулаторном лечении.

Инцидент, в котором пострадала девочка, произошел в четверг около 19:00 мск при выходе пассажиров из самолета авиакомпании "Уральские авиалинии". Секция трапа между самолетом и лестницей провалилась, женщина и ребенок упали с высоты более трех метров.

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