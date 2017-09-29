СМИ: на Тайване iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 сентября. /ТАСС/. Взрыв смартфона iPhone 8 Plus был зафиксирован на Тайване в процессе зарядки устройства, Об этом в пятницу сообщил телеканал Phoenix TV.

Производитель гаджета - компания Apple выясняет причины произошедшего. Событие привлекло к себе внимание СМИ и пользователей интернета, отмечается в репортаже.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Тайчжун в квартире девушки по фамилии У, которая на минувших выходных по акции приобрела смартфон в кредит за 999 юаней ($150). Установлено, что в момент взрыва устройство было заряжено на 70% - через три минуты после его подключения к сети.

В результате самопроизвольной детонации внутри iPhone 8 Plus образовалась трещина шириной 0,5 см, однако сам корпус гаджета не пострадал. К настоящему моменту Apple не сообщила журналистам детального плана реализации экстренных контрмер.