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СМИ: на Тайване iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки

Происшествия
29 сентября, 14:58 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 29, сентября. /ТАСС

В результате инцидента внутри смартфона образовалась трещина шириной 0,5 см, но корпус гаджета не пострадал, сообщил телеканал Phoenix TV

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 сентября. /ТАСС/. Взрыв смартфона iPhone 8 Plus был зафиксирован на Тайване в процессе зарядки устройства, Об этом в пятницу сообщил телеканал Phoenix TV.

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Производитель гаджета - компания Apple выясняет причины произошедшего. Событие привлекло к себе внимание СМИ и пользователей интернета, отмечается в репортаже.

По данным телеканала, инцидент произошел в городе Тайчжун в квартире девушки по фамилии У, которая на минувших выходных по акции приобрела смартфон в кредит за 999 юаней ($150). Установлено, что в момент взрыва устройство было заряжено на 70% - через три минуты после его подключения к сети.

В результате самопроизвольной детонации внутри iPhone 8 Plus образовалась трещина шириной 0,5 см, однако сам корпус гаджета не пострадал. К настоящему моменту Apple не сообщила журналистам детального плана реализации экстренных контрмер.

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