В историческом центре Краснодара произошел пожар

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Пожар в заброшенном двухэтажном здании произошел в пятницу в историческом центре Краснодара сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Там отметили, что площадь пожара составляет 900 кв. м.

"Пожар в двухэтажном здании по улице Гимназическая, пересечение с улицей Леваневского. Предварительно, площадь 200 кв. м. Сообщение поступило в 13:58 мск", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, горит заброшенное здание в центре жилого квартала. Наблюдается сильное открытое горение, слышны хлопки. Перекрыто движение на ближайших улицах.

По данным МЧС, в тушении задействованы 25 единиц техники и 80 человек. Информации о пострадавших нет. В региональном ГУ МВД сообщили ТАСС, что для проезда спецтехники перекрыто движение на ближайших улицах.