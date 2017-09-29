Суд 10 октября начнет слушания по делу подростка, распылившего газ в лицо сотруднику ОМОН

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тверской районный суд 10 октября проведет предварительное заседание по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего участника несанкционированной акции в центре Москвы, распылившего газ в лицо сотруднику спецназа ОМОН. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Тверской суд проведет предварительное заседание в отношении подростка 10 октября", - сказала она, уточнив, что слушание пройдет в закрытом режиме.

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти") и содержится под домашним арестом. Суд разрешил ему посещать школу, а также общаться с преподавателями, адвокатами, следователями и родственниками. Как ранее рассказывала в суде мать обвиняемого, он заканчивает обучение и собирается поступать в вуз, ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности.

По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции на Тверской улице подросток распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику спецназа ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате боец получил ожог глаз, ему была оказана медицинская помощь.