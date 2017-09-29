Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд 10 октября начнет слушания по делу подростка, распылившего газ в лицо сотруднику ОМОН

Происшествия
29 сентября, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В настоящее время несовершеннолетний участник несанкционированной акции в центре Москвы содержится под домашним арестом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тверской районный суд 10 октября проведет предварительное заседание по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего участника несанкционированной акции в центре Москвы, распылившего газ в лицо сотруднику спецназа ОМОН. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Смотрите также

Суд продлил до октября домашний арест подростку, распылившему газ в лицо бойцу ОМОН

Подростку, распылившему газ в лицо бойцу ОМОН, предъявлено окончательное обвинение

"Тверской суд проведет предварительное заседание в отношении подростка 10 октября", - сказала она, уточнив, что слушание пройдет в закрытом режиме.

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти") и содержится под домашним арестом. Суд разрешил ему посещать школу, а также общаться с преподавателями, адвокатами, следователями и родственниками. Как ранее рассказывала в суде мать обвиняемого, он заканчивает обучение и собирается поступать в вуз, ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности.

По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции на Тверской улице подросток распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику спецназа ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате боец получил ожог глаз, ему была оказана медицинская помощь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Авиакомпания "Победа" вводит новые правила провоза багажа
2
К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия"
3
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
4
Около 60 iPhone 8 раскуплено в ГУМе за час
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
ЕС подтвердил вступление в силу с 1 октября новых торговых преференций для Украины
7
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама