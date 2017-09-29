Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума просит МВД сообщить о расследовании нападения на Lenta.ru

Происшествия
29 сентября, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Инициаторами протокольного поручения выступили депутаты "Справедливой России"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Госдума дала в пятницу протокольное поручение своему комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи запросить у МВД информацию о расследовании нападения на здание интернет-редакции Lenta.ru.

Смотрите также

Главред Lenta.ru не исключает, что нападение на редакцию связано с ее работой

Справороссы намерены проконтролировать расследование нападения на редакцию Lenta.ru

Полиция устанавливает личность совершившего поджог офиса Lenta.ru

Lenta.ru сообщила о нападении на здание редакции

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, 29 сентября на службу "02" поступило сообщение о том, что около 02:00 мск неизвестный разбил стекло первого этажа офиса издания Lenta.ru на Варшавском шоссе в Москве, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания и скрылся.

Инициаторами протокольного поручения выступили депутаты "Справедливой России". "Отмечая важнейшую и особую роль СМИ в развитии демократического общества и правового государства, Госдума считает подобные деяния вопиющим проявлением нарушения закона и убеждена в необходимости оперативной и принципиальной защиты СМИ, равно как и обеспечения личной безопасности их представителей", - говорится в документе.

После правок в текст, внесенных главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым, было решено "обратиться в МВД с просьбой проинформировать Госдуму о ходе и итогах расследования названного уголовного дела". "По существу обращения мы поддерживаем, поскольку, действительно, общественно значимое событие, мы не должны быть в стороне", - сказал он.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера
2
К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия"
3
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Лавров: Россия не приемлет попытки обвинить Москву во всем, что происходит в США
6
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
7
Причиной смерти бывшего футболиста "Локомотива" Арифуллина стали проблемы с сердцем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама