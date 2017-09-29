Госдума просит МВД сообщить о расследовании нападения на Lenta.ru

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Госдума дала в пятницу протокольное поручение своему комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи запросить у МВД информацию о расследовании нападения на здание интернет-редакции Lenta.ru.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, 29 сентября на службу "02" поступило сообщение о том, что около 02:00 мск неизвестный разбил стекло первого этажа офиса издания Lenta.ru на Варшавском шоссе в Москве, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания и скрылся.

Инициаторами протокольного поручения выступили депутаты "Справедливой России". "Отмечая важнейшую и особую роль СМИ в развитии демократического общества и правового государства, Госдума считает подобные деяния вопиющим проявлением нарушения закона и убеждена в необходимости оперативной и принципиальной защиты СМИ, равно как и обеспечения личной безопасности их представителей", - говорится в документе.

После правок в текст, внесенных главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым, было решено "обратиться в МВД с просьбой проинформировать Госдуму о ходе и итогах расследования названного уголовного дела". "По существу обращения мы поддерживаем, поскольку, действительно, общественно значимое событие, мы не должны быть в стороне", - сказал он.