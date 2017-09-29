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Уволенному вице-мэру Великого Новгорода отказали в восстановлении на работе

Происшествия
29 сентября, 16:06 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Чиновник находится под стражей по обвинению в распространении детской порнографии и растлении несовершеннолетнего

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Новгородский районный суд в пятницу отказал в восстановлении на работе бывшему вице-мэру Великого Новгорода Вадиму Фадееву, который с мая 2016 года находится под стражей по обвинению в распространении детской порнографии.

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"Новгородский районный суд отказал в иске о восстановлении Фадеева в должности заместителя главы администрации Великого Новгорода. Он был уволен из мэрии на основании представления прокуратуры, поскольку нарушил порядок представления сведений о доходах за 2016 год. Находясь под стражей, он имел возможность своевременно направить почтой или через адвоката требуемую справку", - рассказала ТАСС в пятницу официальный представитель прокуратуры Новгородской области Елена Баркане.

Ранее сообщалось, что служебный контракт с Фадеевым расторгнут 7 июля 2017 года. В мае 2016 года чиновник был арестован, ему предъявлены обвинения в распространении в интернете детской порнографии в течение двух лет и действий сексуального характера с несовершеннолетним.

Чиновник курировал в администрации Великого Новгорода, в том числе работу с несовершеннолетними. Согласно предъявленному ему обвинению, наказание может составить до десяти лет лишения свободы.

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