Уволенному вице-мэру Великого Новгорода отказали в восстановлении на работе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Новгородский районный суд в пятницу отказал в восстановлении на работе бывшему вице-мэру Великого Новгорода Вадиму Фадееву, который с мая 2016 года находится под стражей по обвинению в распространении детской порнографии.

"Новгородский районный суд отказал в иске о восстановлении Фадеева в должности заместителя главы администрации Великого Новгорода. Он был уволен из мэрии на основании представления прокуратуры, поскольку нарушил порядок представления сведений о доходах за 2016 год. Находясь под стражей, он имел возможность своевременно направить почтой или через адвоката требуемую справку", - рассказала ТАСС в пятницу официальный представитель прокуратуры Новгородской области Елена Баркане.

Ранее сообщалось, что служебный контракт с Фадеевым расторгнут 7 июля 2017 года. В мае 2016 года чиновник был арестован, ему предъявлены обвинения в распространении в интернете детской порнографии в течение двух лет и действий сексуального характера с несовершеннолетним.

Чиновник курировал в администрации Великого Новгорода, в том числе работу с несовершеннолетними. Согласно предъявленному ему обвинению, наказание может составить до десяти лет лишения свободы.