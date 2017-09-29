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СМИ: суд решил заключить под стражу четверых задержанных по делу "русской мафии"

Происшествия
29 сентября, 15:58 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 29, сентября. /ТАСС

По информации газеты ABC, злоумышленникам отказано в праве выхода на свободу под залог

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МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Суд поставил заключить под стражу четверых задержанных в испанской провинции Малага по делу "русской мафии". Об этом сообщила в пятницу газета ABC.

По ее информации, им отказано в праве выхода на свободу под залог. Речь, среди прочего, идет о президенте футбольного клуба "Марбелья" Александре Гринберге, а также Арнольде Тамме, который, по версии испанских силовиков, связан с Семеном Могилевичем - "одним из самых крупных преступников в мире".

В среду гражданская гвардия Испании сообщила, что ликвидировала две преступные группировки, связанные с отмыванием денежных средств. По информации правоохранительных органов, в ходе операции были задержаны 11 граждан России и проведено 18 обысков в провинции Малага.

В результате было изъято большое количество наличных средств, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие, был наложен арест на 23 транспортных средства. По версии правоохраны, подозреваемые могли отмыть около €30 млн в Испании за последние годы.

В посольстве России в Мадриде сообщили, что лишь двое из 11 задержанных обратились за помощью в консульство РФ.

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