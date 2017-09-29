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СМИ: на Украине возбудили уголовное дело по факту падения самолета в Хмельницком

Происшествия
29 сентября, 17:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, сентября. /ТАСС

При крушении самолета Л-39 погибли два члена экипажа

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КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту падения учебно-тренировочного самолета Л-39 в ходе плановых полетов в районе Староконстантинова Хмельницкой области. Об этом в пятницу сообщил военный прокурор Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины Алексей Стражник.

"Открыто уголовное производство, зарегистрировано в ЕРДР [Едином реестре досудебных расследований] по статье 416 ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним") уголовного кодекса Украины", - приводит его слова агентство УНН.

По словам Стражника, в настоящее время проводятся следственные действия.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение в Хмельницкой области в пятницу, погибли два члена экипажа.

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