СМИ: на Украине возбудили уголовное дело по факту падения самолета в Хмельницком

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту падения учебно-тренировочного самолета Л-39 в ходе плановых полетов в районе Староконстантинова Хмельницкой области. Об этом в пятницу сообщил военный прокурор Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины Алексей Стражник.

"Открыто уголовное производство, зарегистрировано в ЕРДР [Едином реестре досудебных расследований] по статье 416 ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним") уголовного кодекса Украины", - приводит его слова агентство УНН.

По словам Стражника, в настоящее время проводятся следственные действия.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 потерпел крушение в Хмельницкой области в пятницу, погибли два члена экипажа.