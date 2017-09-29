AP: число погибших в доме престарелых во Флориде возросло до 12

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НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Число погибших в доме престарелых в городе Голливуд (штат Флорида), где после урагана "Ирма" не было электроэнергии и не работали кондиционеры, возросло до 12 человек. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
Начальник Управления полиции Голливуда Том Санчес заявил, что по факту гибели людей проводится уголовное расследование. Губернатор Флориды Рик Скотт сообщил, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. По данным телекомпании CNN, после произошедшего власти Флориды решили проверить условия ухода за пациентами в более 40 домах престарелых в штате.
Еще по крайней мере 13 человек погибли во Флориде во время урагана, а также при работах по ликвидации последствий стихийного бедствия. В штате Южная Каролина жертвами "Ирмы" стали четыре человека, еще двое погибли в Джорджии.