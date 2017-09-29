МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, 29 сентября на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения.