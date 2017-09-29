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В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера

Происшествия
29 сентября, 17:38 UTC+3 МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Стрелявший украл автомат с патронами и сейчас находится в бегах, сообщили в пресс-службе городской администрации Белогорска

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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий расстрелял двоих бойцов и офицера на стрельбище в городе Белогорске Амурской области, еще один военный ранен, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"В одной из воинских частей, расположенных в микрорайоне Транспортный, произошло ЧП. На стрельбище военнослужащий расстрелял двух бойцов и офицера. Еще одного военнослужащего ранил. Он находится сейчас в госпитале", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, стрелявший украл автомат с несколькими рожками патронов, покинул место происшествия и сейчас находится в бегах. "Правоохранительные органы убедительно просят горожан сообщать о подозрительном лице в военной форме с оружием в руках на телефон оперативного дежурного", - отмечается в сообщении.

О чрезвычайной ситуации глава Белогорска Станислав Мелюков доложил губернатору Амурской области Александру Козлову. "По поручению губернатора в Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий", - добавили в пресс-службе.

В горадминистрации также сообщили, что если в ближайшее время стрелявший не будет найден, общегородские мероприятия, в том числе приуроченные ко Дню пожилых людей, в Белогорске отменят.

В пресс-службах регионального УМВД и Восточного военного округа ситуацию пока не комментируют.

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