Шойгу направил комиссию в Амурскую область, где военный обстрелял своих сослуживцев

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу приказал направить в Амурскую область, где в пятницу военный обстрелял своих сослуживцев, комиссию во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"По указанию министра обороны РФ к месту происшествия направлена комиссия во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск", - сказали в Минобороны.

В министерстве добавили, что командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по поиску и задержанию стрелявшего.