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Шойгу направил комиссию в Амурскую область, где военный обстрелял своих сослуживцев

Происшествия
29 сентября, 17:48 UTC+3

В Минобороны отметили, что приняты меры по поиску и задержанию стрелявшего

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу приказал направить в Амурскую область, где в пятницу военный обстрелял своих сослуживцев, комиссию во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"По указанию министра обороны РФ к месту происшествия направлена комиссия во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск", - сказали в Минобороны.

В министерстве добавили, что командованием совместно с правоохранительными органами приняты меры по поиску и задержанию стрелявшего.

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