Следствие просит поместить под домашний арест гендиректора и главбуха "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении генерального директора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Кочнева и Пантелеевой меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства.
Кочнев ранее отверг обвинения в мошенничестве, сообщил ТАСС в пятницу источник, знакомый с ситуацией. "Он себя виновным не признает. Кочнев - наемный работник и ничего не мог получать (денежных средств), даже если бы были какие-то незаконные действия или операции", - сказал собеседник агентства. Обвинение Кочневу и Пантелеевой предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").