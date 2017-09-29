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Следствие просит поместить под домашний арест гендиректора и главбуха "ВИМ-Авиа"

Происшествия
29 сентября, 18:03 дата обновления: 29 сентября, 18:18 UTC+3

Генеральный директор "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы избрать меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении генерального директора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Кочнева и Пантелеевой меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказала собеседница агентства.

Кочнев ранее отверг обвинения в мошенничестве, сообщил ТАСС в пятницу источник, знакомый с ситуацией. "Он себя виновным не признает. Кочнев - наемный работник и ничего не мог получать (денежных средств), даже если бы были какие-то незаконные действия или операции", - сказал собеседник агентства. Обвинение Кочневу и Пантелеевой предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

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