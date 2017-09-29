СК возбудил дело по факту гибели военнослужащих на полигоне в Амурской области

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту гибели военнослужащих во время плановых ночных стрельб на полигоне в Амурской области.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, "сегодня на военном полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий открыл стрельбу из автомата в направлении группы ожидающих выход на огневой рубеж".

"В результате смертельные ранения получили офицер и двое военнослужащих. Еще двое военнослужащих были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Стрелявший скрылся с места происшествия с оружием. По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщила она.