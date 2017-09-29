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Глава компании по выпуску алкоголя в КБР подозревается в неуплате 115 млн рублей акцизов

Происшествия
29 сентября, 18:13 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 29, сентября. /ТАСС

По версии СК, руководитель ООО "Алко-Лайт" подделал документы и включил ложные сведения в налоговые декларации

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НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Руководитель предприятия по производству алкоголя в Кабардино-Балкарии (КБР) подозревается в подделке документов и уклонении от уплаты акцизов на сумму 115 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в следственном управлении СК РФ по субъекту.

"Управление СК РФ по КБР возбудило уголовное дело в отношении руководителя ООО "Алко-Лайт", подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б", части 2 статьи 199 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и части 2 статьи 327 ("Изготовление поддельных документов, с целью облегчить совершение другого преступления") УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый подделал документы и включил в налоговые декларации ложные сведения, уклонился от уплаты в бюджет РФ акцизов за январь - март 2017 года на общую сумму 115 млн 122 тыс. рублей, что является особо крупным размером.

"Следствием будут приняты все меры по обеспечению возмещения в бюджет недополученных налогов", - добавили в ведомстве.

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