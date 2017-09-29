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Суд заключил под стражу двух россиян, подозреваемых в шпионаже для Украины в Крыму

Происшествия
29 сентября, 18:23 UTC+3 МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

По данным следствия, Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов передавали главному управлению разведки министерства обороны Украины сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский окружной военный суд заключил пятницу под стражу граждан РФ Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, задержанных в Симферополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении граждан России Сухоносовой Анны Станиславовны и Долгополова Дмитрия Александровича по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"), Федеральной службой безопасности проведены неотложные следственные действия, - сообщили в ЦОС. - Подозреваемые доставлены в Московский окружной военный суд. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

По данным следствия, Сухоносова и Долгополов, который проходил военную службу на территории Крыма, собирали и передавали главному управлению разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота.

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