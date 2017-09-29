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До 355 выросло число жертв землетрясения в Мексике 19 сентября

Происшествия
29 сентября, 18:33 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 29, сентября. /ТАСС

В больницах остаются порядка 400 пострадавших, состояние около 60 из них оценивается как тяжелое

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МЕХИКО, 29 сентября. /ТАСС/. Число жертв разрушительного землетрясения 19 сентября в Мексике продолжает расти. К настоящему времени из-под завалов были извлечены тела 355 погибших. Об этом сообщил в пятницу национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.

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"Всего [по стране] 355 погибших: 214 в [городе] Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте. В Мехико продолжается разбор завалов на месте обрушившихся зданий. В больницах до сих пор остаются порядка 400 пострадавших, состояние около 60 из них оценивается как тяжелое.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.

Согласно предварительным оценкам властей, на ликвидацию последствий землетрясения в ряде регионов страны потребуется более 2 млрд долларов.

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