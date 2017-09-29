До 355 выросло число жертв землетрясения в Мексике 19 сентября

Горшков: Белоусова в паре с Протопоповым олицетворяла эпоху фигурного катанияСпорт 29 сентября, 19:20
Каррера: ФК "Спартак" должен играть с "Уралом" с такой же мотивацией, как с "Ливерпулем"Спорт 29 сентября, 19:10
Футболист "Спартака" Зобнин может приступить к тренировкам через две неделиСпорт 29 сентября, 19:01
Тревожная пятница: Екатеринбург столкнулся с массовыми сообщениями о минированииНовости Урала 29 сентября, 18:59
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизниСпорт 29 сентября, 18:44
КБГУ получил более 1 млрд рублей грантов на научную деятельность за пять летОбщество 29 сентября, 18:27
Фильм "Крым" за первый день проката в кинотеатрах собрал более 25 млн рублейКультура 29 сентября, 18:17
США приостанавливают выдачу виз на КубеМеждународная панорама 29 сентября, 18:09
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского мостаМеждународная панорама 29 сентября, 18:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 29 сентября. /ТАСС/. Число жертв разрушительного землетрясения 19 сентября в Мексике продолжает расти. К настоящему времени из-под завалов были извлечены тела 355 погибших. Об этом сообщил в пятницу национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.
"Всего [по стране] 355 погибших: 214 в [городе] Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте. В Мехико продолжается разбор завалов на месте обрушившихся зданий. В больницах до сих пор остаются порядка 400 пострадавших, состояние около 60 из них оценивается как тяжелое.
Эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.
Согласно предварительным оценкам властей, на ликвидацию последствий землетрясения в ряде регионов страны потребуется более 2 млрд долларов.