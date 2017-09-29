Четырнадцать курсантов летного училища под Оренбургом госпитализированы с отравлением

ОРЕНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Четырнадцать курсантов Бугурусланского летного училища гражданской авиации имени Героя Советского Союза П. Ф. Еромасова в Оренбургской области госпитализированы с отравлением. Об этом сообщили в пятницу в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Все заболевшие с острой кишечной инфекцией госпитализированы в инфекционное отделение больницы города Бугуруслана, им оказывается адекватная медицинская помощь. У восьми пострадавших заболевание средней степенью тяжести, у шести - легкой степени", - уточнили в ведомстве.

В управлении добавили, что начато расследование причин заболеваемости, руководству колледжа выдано предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий. Проводится санитарно-эпидемиологическое обследование образовательного учреждения, в том числе пищеблока, пробы находятся в работе, в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении.

"Сотрудники пищеблока отстранены от работы, организован их медицинский осмотр и лабораторное обследование. Эксплуатация пищеблока приостановлена протоколом о временном запрете деятельности до принятия решения суда", - отметили в ведомстве.