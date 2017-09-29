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Двое детей получили ожоги 80% тела после попытки залезть на поезд в Саратовской области

Происшествия
29 сентября, 19:12 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 29, сентября. /ТАСС

Подростков ударило током на станции Увек Приволжской железной дороги

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САРАТОВ, 29 сентября. /ТАСС/. Следователи в Саратовской области начали проверку после того, как двое тринадцатилетних детей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 80% тела. Подростков ударило током, когда они пытались залезть на вагон поезда.

"Следственным органом Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту травмирования электротоком двух малолетних 13-летнего возраста на станции Увек Приволжской железной дороги. Следователем проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы управления СК.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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