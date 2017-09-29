Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военный, который в пятницу расстрелял сослуживцев в Амурской области и скрылся с оружием, является ефрейтором 1994 года рождения, он родом из Дагестана, сообщила пресс-служба главы Белогорска.

"По имеющейся информации, военнослужащий, ефрейтор Абдулахадов Гасан 1994 года рождения - уроженец республики Дагестан. Проходил службу водителем-электриком радиостанции роты связи в линейном батальоне с конца сентября 2017 года", - говорится в сообщении. В то же время источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что звание ефрейтора Абдулахадов получил в конце апреля этого года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 29 сентября на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате происшествия офицер и двое военнослужащих получили смертельные ранения. По информации мэрии Белогорска, еще один военный был ранен.

В мэрии Белогорска также сообщили, что стрелявший украл автомат с патронами, покинул место происшествия и сейчас находится в бегах. О чрезвычайной ситуации глава города Станислав Мелюков доложил губернатору Александру Козлову. По поручению главы региона в городе усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий.

В Минобороны РФ добавили, что в качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего.