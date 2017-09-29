Зрителей концерта Агутина и Варум эвакуировали в Екатеринбурге из-за звонка о минировании

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Жителей Екатеринбурга в пятницу вечером эвакуировали из киноконцертного театра "Космос", где проходил концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина, из-за сообщения о минировании. Об этом сообщила ТАСС концертный директор гастролей Агутина и Варум Татьяна Ларина.
"Мы подтверждаем сообщение о минировании. Артистов [Варум и Агутин] и зрителей эвакуировали. Певцы сидят в машине и ждут разрешения вернуться в [театр] "Космос". Они отработали 1 час 20 минут от программы", - сказала Ларина.
Как сообщил ранее в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, в адрес органов власти области "поступило несколько сообщений тревожного характера с криминальным уклоном". В связи с этим органами МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ проводится комплекс проверочных мероприятий для предотвращения возможной опасности.
Ранее сообщалось, что 19 сентября в Екатеринбурге проходила эвакуация из четырех зданий из-за сообщения о минировании. В частности, была эвакуирована администрация города, посетители торгового центра "Гринвич", офисного центра по адресу улица Малышева, 44 и цирка. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов в этих зданиях.