Сбой в движении поездов произошел на Арбатско-Покровской линии московского метро

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на "синей" ветке московского метро увеличены по техническим причинам, сообщает столичная подземка в своем аккаунте в Telegram.

"20:12, Арбатско-Покровская линия. Увеличены интервалы движения на западном участке линии по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов на Люблинско-Дмитровской линии.