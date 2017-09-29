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Опрокинувшийся в Крыму автобус прошел предрейсовый осмотр

Происшествия
29 сентября, 20:43 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 29, сентября. /ТАСС

В пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция" добавили, что водитель был опытным

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Перевернувшимся в пятницу около Керченской переправы в Крыму автобусом управлял опытный водитель, перед рейсом машина прошла техосмотр, сообщила ТАСС пресс-секретарь АНО "Единая транспортная дирекция" Елена Лосева.

"Автобус в обязательном порядке проходил предрейсовый осмотр. Водители у нас все работают опытные, со стажем не менее 10 лет", - сказала Лосева.

Сообщалось, что ДТП произошло в 1,5 км от переправы на автодороге Керчь - Феодосия. Автобус "Неоплан" перевозил людей, застрявших в очереди на паром, который закрыт из-за шторма. Всего в нем находились около 50 человек. По данным Единой транспортной дирекции, у автобуса лопнуло колесо.

Пассажиры были застрахованы. В больницу доставлены 15 человек, по данным Минздрава региона, восемь человек получили серьезные травмы.

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