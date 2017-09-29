Возгорание на станции метро "Славянский бульвар" в Москве не обнаружено

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Пожарные не обнаружили возгорание на станции Арбатско-Покровской линии московского метро "Славянский бульвар". Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МЧС по Москве.

"Загорание не обнаружено, помощь МЧС сотрудникам метрополитена не потребовалась. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что поступила заявка о задымлении на станции "Славянский бульвар". На станции чувствовался запах дыма.