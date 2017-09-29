Суд отправил гендиректора "ВИМ-Авиа" под домашний арест

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 25 ноября генерального директора компании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева, обвиняемого в мошенничестве со средствами авиакомпании, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Кочнева меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 25 ноября", - огласила решение судья Елена Ленская.
Судья также разрешил Кочневу посещать медучреждения, находясь под домашним арестом.