Суд 2 октября рассмотрит протокол в отношении Навального

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы 2 октября рассмотрит административное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального, задержанного 29 сентября за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Об этом ТАСС сообщила адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

"Алексея Навального отпустили из полиции. Симоновский суд в понедельник, 2 октября, в 15:00 мск рассмотрит в отношении него административное дело. Ему предъявлено обвинение по статье 20.2.8 Коап ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказала защитник.