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Суд 2 октября рассмотрит протокол в отношении Навального

Происшествия
29 сентября, 21:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Оппозиционер был ранее задержан за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы 2 октября рассмотрит административное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального, задержанного 29 сентября за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Об этом ТАСС сообщила адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

"Алексея Навального отпустили из полиции. Симоновский суд в понедельник, 2 октября, в 15:00 мск рассмотрит в отношении него административное дело. Ему предъявлено обвинение по статье 20.2.8 Коап ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказала защитник.

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