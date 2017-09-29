Сентябрьские землетрясения в Мексике нанесли ущерб почти 330 тыс. компаний и фирм

МЕХИКО, 29 сентября. /ТАСС/. Мощные землетрясения, случившиеся в Мексике 7 и 19 сентября, нанесли ущерб деятельности 328 тыс. компаний и фирм. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты опроса, проведенного Национальным институтом статистики и географии. Он был проведен в восьми пострадавших от удара стихии регионах: штатах Герреро, Мехико, Морелос, Оахака, Пуэбла, Тласкала, Чьяпас и в городе Мехико. В нем приняли участие представители 2,04 млн предприятий и компаний.

"Из общего количества организаций 83,9% заявили, что их производственная инфраструктура не была повреждена, а случившееся не отразилось на услугах, которые они оказывают, в то время как 16,1% сообщили, что понесли от сентябрьских землетрясений ущерб в той или иной степени", - отмечается в заявлении института. При этом 90% пострадавших до сих пор не получили никакой помощи.

Жертвами удара стихии 7 сентября - магнитудой 8,2 - в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 96 человек, регионам был нанесен серьезный материальный ущерб. Землетрясение 19 сентября - магнитудой 7,1 - также причинило значительные разрушения и унесло жизни сотен людей. К настоящему времени известно о 355 погибших, порядка 400 пострадавших продолжают оставаться в больницах.

Согласно предварительным оценкам властей, на ликвидацию последствий землетрясения 19 сентября потребуется более 2 млрд долларов.