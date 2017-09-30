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Расстрелявший сослуживцев в Амурской области военный убит во время задержания

Происшествия
30 сентября, 1:24 UTC+3

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что военнослужащий оказал вооруженное сопротивление

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ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Военный, расстрелявший сослуживцев в Амурской области, убит во время задержания. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Восточного военного округа.

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"Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области. Во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление и создана прямая угроза жизни военнослужащим подразделения антитеррора, после чего по нему было применено табельное оружие", - сказали в пресс-службе.

"Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение. На месте происшествия работает комиссия Министерства обороны Российской Федерации", - добавили в округе.

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