Расстрелявший сослуживцев в Амурской области военный убит во время задержания

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ХАБАРОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Военный, расстрелявший сослуживцев в Амурской области, убит во время задержания. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Восточного военного округа.
"Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий, ранее оставивший с оружием территорию полигона в Амурской области. Во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление и создана прямая угроза жизни военнослужащим подразделения антитеррора, после чего по нему было применено табельное оружие", - сказали в пресс-службе.
"Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение. На месте происшествия работает комиссия Министерства обороны Российской Федерации", - добавили в округе.