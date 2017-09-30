Школы Белогорска возобновили занятия после ликвидации расстрелявшего сослуживцев военного

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Глава города Белогорск Амурской области, где в субботу был ликвидирован расстрелявший сослуживцев военнослужащий, решил возобновить отмененные в пятницу занятия в школах и массовые мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
"В Белогорске найден военнослужащий, расстрелявший сослуживцев и покинувший место несения службы с оружием. По имеющейся информации, он ликвидирован. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, данное им ранее распоряжение об ограничении учебного процесса в школах 30 сентября, а также отмене культурно-массовых и спортивных мероприятий в учреждениях культуры и спорта отменено", - говорится в сообщении.
29 сентября на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. В результате получили смертельные ранения офицер и два военнослужащих, еще двое военных были доставлены в больницу. Стрелявший с оружием скрылся с территории полигона. Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), утром в субботу подразделением антитеррора воинского гарнизона ВВО в ходе поисковых мероприятий военнослужащий был обнаружен и блокирован, во время задержания он оказал вооруженное сопротивление и был застрелен.