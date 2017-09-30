ABC: в США три человека погибли в ДТП с участием медведя

В Москве и области ожидается местами небольшой дождь и до 11 градусов теплаМосква 30 сентября, 6:05
Fox: спецпрокурор начал допрашивать сотрудников Белого дома по делу о "вмешательстве" РФМеждународная панорама 30 сентября, 5:35
Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума в Каталонии "первой в мире интернет-войной"Международная панорама 30 сентября, 4:56
Шайба Кулемина помогла "Айлендерс" обыграть "Баффало" в предсезонном матче НХЛСпорт 30 сентября, 4:54
Yomiuri: треть японцев готова поддержать Абэ на выборах в парламентМеждународная панорама 30 сентября, 3:43
"Спартак" сыграет с "Уралом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 30 сентября, 3:06
СМИ: Facebook поделилась с Google данными о "влиянии" РФ на выборы в США через соцсетьМеждународная панорама 30 сентября, 2:58
Уэстбрук подписал новый контракт с клубом НБА "Оклахома"Спорт 30 сентября, 2:45
NASA: перенос на 2019 год вывода в космос нового телескопа вызван сложностью испытанийКосмос 30 сентября, 2:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека, в том числе двое детей, погибли, четверо пострадали, после того как внедорожник сбил насмерть медведя на шоссе близ города Райфл (штат Колорадо, США). Об этом в пятницу сообщил телеканал ABC.
По его сведениям, всех семерых членов одной семьи, находившихся в автомобиле, выбросило из машины при ударе, предположительно, никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. У пострадавших тяжелые травмы, информации о состоянии их здоровья не приводится.