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ABC: в США три человека погибли в ДТП с участием медведя

Происшествия
30 сентября, 5:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

В Колорадо внедорожник сбил насмерть медведя на шоссе

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека, в том числе двое детей, погибли, четверо пострадали, после того как внедорожник сбил насмерть медведя на шоссе близ города Райфл (штат Колорадо, США). Об этом в пятницу сообщил телеканал ABC.

По его сведениям, всех семерых членов одной семьи, находившихся в автомобиле, выбросило из машины при ударе, предположительно, никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. У пострадавших тяжелые травмы, информации о состоянии их здоровья не приводится.

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