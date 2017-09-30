ABC: в США три человека погибли в ДТП с участием медведя

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека, в том числе двое детей, погибли, четверо пострадали, после того как внедорожник сбил насмерть медведя на шоссе близ города Райфл (штат Колорадо, США). Об этом в пятницу сообщил телеканал ABC.

По его сведениям, всех семерых членов одной семьи, находившихся в автомобиле, выбросило из машины при ударе, предположительно, никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. У пострадавших тяжелые травмы, информации о состоянии их здоровья не приводится.