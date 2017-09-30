СМИ: в Бухаресте в приюте для престарелых при пожаре погиб человек

БУХАРЕСТ, 30 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и 19 были госпитализированы в результате пожара, который произошел в субботу в приюте для престарелых в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Согласно данным столичного Инспектората по чрезвычайным ситуациям, из четырехэтажного здания эвакуированы 30 человек. Пострадавшие от задымления доставлены в бухарестские больницы.

Огонь перекинулся на два соседних здания, в одном из которых складированы автопокрышки. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

В настоящее время пожарным удалось локализовать пламя. В районе ограничено движение автотранспорта, прервано снабжение электроэнергией.