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СМИ: в Бухаресте в приюте для престарелых при пожаре погиб человек

Происшествия
30 сентября, 9:24 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 30, сентября. /ТАСС

Еще 19 человек госпитализированы

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БУХАРЕСТ, 30 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и 19 были госпитализированы в результате пожара, который произошел в субботу в приюте для престарелых в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Согласно данным столичного Инспектората по чрезвычайным ситуациям, из четырехэтажного здания эвакуированы 30 человек. Пострадавшие от задымления доставлены в бухарестские больницы.

Огонь перекинулся на два соседних здания, в одном из которых складированы автопокрышки. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

В настоящее время пожарным удалось локализовать пламя. В районе ограничено движение автотранспорта, прервано снабжение электроэнергией.

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