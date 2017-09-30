Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мужчина с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы

Происшествия
30 сентября, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Двое пострадавших отправлены в больницу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, напавшего с ножом на прохожих на северо-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, в результате инцидента пострадали два человека.

"На службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный нападает на прохожих. Около дома 7 на проезде Якушкина неизвестный предметом, похожим на нож, нанес удары неработающему мужчине 1988 года рождения, и мужчине 1991 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Оба пострадавших госпитализированы. По данным главка, инцидент произошел в четверг около 22:00 мск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расстрелявший сослуживцев в Амурской области военный убит во время задержания
2
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
3
Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума в Каталонии "первой в мире интернет-войной"
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
МИД Сербии заявил об огромном давлении Запада по вопросу гуманитарного центра в Нише
6
Трамп распределил полномочия по введению санкций в отношении РФ, КНДР и Ирана
7
Финансовый директор ФК "Бавария" Дрезен выстрелил в себя на охоте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама