Мужчина с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, напавшего с ножом на прохожих на северо-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, в результате инцидента пострадали два человека.

"На службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный нападает на прохожих. Около дома 7 на проезде Якушкина неизвестный предметом, похожим на нож, нанес удары неработающему мужчине 1988 года рождения, и мужчине 1991 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Оба пострадавших госпитализированы. По данным главка, инцидент произошел в четверг около 22:00 мск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".