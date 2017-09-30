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СМИ: в Мумбаи после гибели 22 человек построят новый пешеходный мост

Происшествия
30 сентября, 10:38 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 30, сентября. /ТАСС

Конструкция будет соответствовать всем нормам безопасности и обойдется властям примерно в $1,5 млн

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство железных дорог Индии объявило срочный тендер на сооружение нового пешеходного моста в Мумбаи после того, как в пятницу в результате давки на таком мосту погибли 22 человека. Как сообщает в субботу газета The Asian Age, тендер был объявлен вечером в пятницу, объект должен быть готов уже в следующем году.

Как рассказал изданию представитель министерства, новый пешеходный мост будет значительно шире, он будет соответствовать всем нормам безопасности, а также оборудован эскалатором. Стоимость проекта оценивается в 95 млн рупий (около $1,5 млн).

Накануне не менее 22 человек погибли и более 30 пострадали во время давки на пешеходном мосту через железнодорожные пути в районе станции Elphinstone Road. По информации свидетелей, трагедия произошла, когда во время утреннего часа пик начался дождь, а сотни пассажиров, стоявших на платформе, бросились на мост, над которым был навес. В результате часть конструкции обрушилась.

На индийских железных дорогах в последнее время произошла серия катастроф, на фоне которых пост главы министерства железных дорог в начале сентября покинул экс-министр Суреш Прабху. На его место был назначен Пиюш Гойял, он заявил о намерении модернизировать это вид транспорта и даже организовать в стране движение скоростных поездов.

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