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Полиция изъяла более 266 кг конопли в Еврейской автономной области

Происшествия
30 сентября, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Устанавливаются лица, причастные к заготовке наркотика

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли партию конопли весом более 266 кг в Еврейской автономной области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В рамках второго этапа оперативно-профилактической операции "Мак-2017" в окрестностях села Алексеевка Биробиджанского района обнаружена и изъята крупная партия скошенных растений наркосодержащей конопли, подготовленной для дальнейшего сбыта. По результатам экспертизы вес изъятых растений составил более 266 кг в высушенном виде", - сообщила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ - "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств", предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают причастных к заготовке наркотика.

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