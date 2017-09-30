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Порядка 2 тыс. человек эвакуировали из ТЦ "Мега" в Екатеринбурге из-за возгорания

Происшествия
30 сентября, 12:15 дата обновления: 30 сентября, 13:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, сентября. /ТАСС

Сейчас ТЦ работает в штатном режиме

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Возгорание в комнате матери и ребенка в торговом центре "Мега" в Екатеринбурге стало причиной эвакуации порядка 2 тыс. человек в субботу днем. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

"В субботу днем в ТЦ "Мега" в комнате матери и ребенка произошло возгорание на площади 3 кв. м. Там никого не было. Сработала пожарная сигнализация, благодаря чему сотрудники ТЦ самостоятельно справились с огнем. Была организована эвакуация порядка 2 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что прибывшие на место сотрудники МЧС проверили помещения торгового центра, он работает в штатном режиме.

Эвакуация никак не связана со звонками о якобы минировании зданий в городе. Ранее сообщалось, что в пятницу более 60 зданий в Екатеринбурге были эвакуированы из-за массовых сообщений о "минировании". Также сообщалось, что в субботу в Екатеринбурге посетителей торгового центра "Мега" эвакуировали после телефонного звонка.

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