Reuters: в Демократической Республике Конго разбился военно-транспортный самолет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет потерпел в субботу крушение в столице Демократической Республике Конго Киншасе. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Произошло крушение транспортного самолета. Он был военным", - цитирует агентство директора столичного аэропорта Джорджа Табору. По словам анонимного представителя авиационной службы ДРК, крушение потерпел самолет Ан-12, направлявшийся в город Букаву на востоке страны.

Директор аэропорта Киншасы также сообщил, что на борту находился только экипаж, выживших нет.

По данным конголезского радио Okapi в самолете находились не менее 10 человек. Оно также сообщило, что воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета, предполагаемая причина катастрофы - техническая неполадка.