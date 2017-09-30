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Reuters: в Демократической Республике Конго разбился военно-транспортный самолет

Происшествия
30 сентября, 14:28 UTC+3 МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

На борту находился только экипаж, выживших нет

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет потерпел в субботу крушение в столице Демократической Республике Конго Киншасе. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Произошло крушение транспортного самолета. Он был военным", - цитирует агентство директора столичного аэропорта Джорджа Табору. По словам анонимного представителя авиационной службы ДРК, крушение потерпел самолет Ан-12, направлявшийся в город Букаву на востоке страны.

Директор аэропорта Киншасы также сообщил, что на борту находился только экипаж, выживших нет.

По данным конголезского радио Okapi в самолете находились не менее 10 человек. Оно также сообщило, что воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета, предполагаемая причина катастрофы - техническая неполадка.

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