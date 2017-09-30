Следствие освободило под подписку гражданскую жену полковника Захарченко

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Следствие освободило под подписку о невыезде Анастасию Пестрикову - гражданскую жену бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток. Об этом ТАСС сообщил адвокат Пестриковой Валерия Тунникова.
"Ходатайство о заключении Пестриковой под стражу было направлено в суд в пятницу, но сама она доставлена туда не была. Сегодня Пестрикова была освобождена из изолятора до истечения максимального срока содержания, она остается подозреваемой по делу, с нее взята подписка о невыезде", - сказала адвокат.
Ранее Пестрикова в ходе допроса в качестве свидетеля в Мосгорсуде сообщила, что имеет от Захарченко несовершеннолетнего ребенка. Судом было арестовано около $16 млн на счете Пестриковой на том основании, что они, предположительно, были получены преступным путем.
Бывший высокопоставленный сотрудник МВД Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также получении взяток по трем эпизодам.
По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник полиции утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предполагал, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег и была обнаружена при обыске.