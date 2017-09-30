Участковый полиции найден мертвым в Кизлярском районе Дагестана

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МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Участковый уполномоченный полиции найден мертвым в одном из селений Кизлярского района Дагестана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, добавив, что тело было обнаружено с признаками насильственной смерти.
"В одном из населенных пунктов Кизлярского района сегодня обнаружено тело участкового уполномоченного полиции ОМВД по Кизлярскому району с признаками насильственной смерти", - сказал представитель МВД.
"Обстоятельства произошедшего выясняются", - добавил собеседник агентства.
По его словам, принимаются меры для установления личности и задержания преступника.