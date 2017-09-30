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Пять человек получили ножевые ранения в городе Шеффилд

Происшествия
30 сентября, 15:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, сентября. /ТАСС

Задержаны четверо подозреваемых, сообщила полиция графства Саут-Йоркшир

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ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Пять человек получили ножевые ранения в городе Шеффилд в центральной части Англии. Об этом в субботу в Twitter информировала полиция графства Саут-Йоркшир.

"Мы изучаем обстоятельства двух связанных инцидентов в центре Шеффилда, в ходе которых применялось холодное оружие, произошедших ранее в субботу, 30 сентября. Пять человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых, которые были помещены под стражу. Один из пострадавших "находится в тяжелом, но стабильном состоянии", добавили в полиции.

На данный момент не сообщается, связаны ли данные инциденты с терроризмом.

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