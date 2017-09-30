ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Пять человек получили ножевые ранения в городе Шеффилд в центральной части Англии. Об этом в субботу в Twitter информировала полиция графства Саут-Йоркшир.

"Мы изучаем обстоятельства двух связанных инцидентов в центре Шеффилда, в ходе которых применялось холодное оружие, произошедших ранее в субботу, 30 сентября. Пять человек получили ранения", - говорится в сообщении.

We are dealing with two linked stabbing incidents in Sheffield city centre in the early hours of Saturday 30. Five people were injured. 1/3 — SouthYorkshirePolice (@syptweet) 30 сентября 2017 г.

Сотрудники полиции задержали четырех подозреваемых, которые были помещены под стражу. Один из пострадавших "находится в тяжелом, но стабильном состоянии", добавили в полиции.

На данный момент не сообщается, связаны ли данные инциденты с терроризмом.