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Четыре человека погибли в ДТП в Якутии

Происшествия
30 сентября, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Сообщается, что автомобиль слетел в кювет и опрокинулся в реку, тела погибших, включая двоих детей, подняты из воды

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП на федеральной трассе "Вилюй" в Республике Саха (Якутия). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около 14:30 мск в Верхевилюйском районе автомобиль слетел в кювет, после чего опрокинулся в реку Быракан", - сказал собеседник агентства. В автомобиле находились семь человек, в том числе трое детей. Спасены три человека, включая ребенка. Четыре человека, в том числе двое детей погибли. Их тела уже подняты из воды.

На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

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