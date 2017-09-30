Четыре человека погибли в ДТП в Якутии

Абдулатипов наградил медалью отца дагестанца, спасшего девушку в Москве ценой своей жизниОбщество 30 сентября, 14:57
Кудрин назвал новый проект бюджета реалистичным и надежнымЭкономика и бизнес 30 сентября, 14:50
Крамник опустился на пятое место в рейтинге FIDE, Карякин - на 12-еСпорт 30 сентября, 14:31
Около 1,5 тыс. человек приняли участие в церемонии открытия памятника Николаю II в БоснииОбщество 30 сентября, 14:30
Жуков: отчет по борьбе с допингом комиссии ЮНЕСКО является благоприятным для РоссииСпорт 30 сентября, 14:12
Мещеряков: "Локомотив" не испытает проблем с финансовым fair playСпорт 30 сентября, 14:05
Карачаево-Черкесия празднует 25-летиеВ стране 30 сентября, 14:04
Медведев поздравил актера Юрия Каюрова с 90-летиемКультура 30 сентября, 14:02
Жуков: WADA подведет итоги аудита РУСАДА в течение месяцаСпорт 30 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП на федеральной трассе "Вилюй" в Республике Саха (Якутия). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Около 14:30 мск в Верхевилюйском районе автомобиль слетел в кювет, после чего опрокинулся в реку Быракан", - сказал собеседник агентства. В автомобиле находились семь человек, в том числе трое детей. Спасены три человека, включая ребенка. Четыре человека, в том числе двое детей погибли. Их тела уже подняты из воды.
На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства аварии.