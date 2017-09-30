Четыре человека погибли в ДТП в Якутии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП на федеральной трассе "Вилюй" в Республике Саха (Якутия). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около 14:30 мск в Верхевилюйском районе автомобиль слетел в кювет, после чего опрокинулся в реку Быракан", - сказал собеседник агентства. В автомобиле находились семь человек, в том числе трое детей. Спасены три человека, включая ребенка. Четыре человека, в том числе двое детей погибли. Их тела уже подняты из воды.

На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Выясняются причины и обстоятельства аварии.