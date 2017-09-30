Пятеро детей отравились химическим веществом на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Ставрополье по факту отравления химическим веществом пятерых детей, в результате которого скончалась двухлетняя девочка. Об этом сообщили ТАСС в СУ СКР по региону.

"Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в управлении. Данная статья УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, 27 сентября 78-летняя женщина в своем домовладении в поселке Тихом Буденновского района для уничтожения грызунов разложила химическое вещество промышленного производства. Через несколько дней к прабабушке в гости пришли внуки, которые отравились парами от препарата. 30 сентября двухлетняя девочка скончалась на месте, еще четверо детей были госпитализированы в больницу. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, двое детей находятся в реанимации.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. В ближайшее время будут назначены ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-химическая.